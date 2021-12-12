Survivor 2022 all star kadrosu - Survivor'da hangi yarışmacılar var? Survivor 2022 yarışmacıları

Survivor`un yapımcısı Acun Ilıcalı, Survivor 2022 All star yarışmacılarını bugün açıkladı.

Survivor severler All star yarışmacılarının kim olacağını merakla bekliyordu. Acun Ilıcalı, yarışmaya son anda birinin katıldığını ve yarışmacı kadrosunu saat 12`de açıklayacağını duyurmuştu. Son dakika bilgilere göre Acun Ilıcalı kadroyu açıkladı.

İŞTE SURVİVOR 2022 KADROSU

SURVİVOR ALL STAR 2022 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Fenomen yarışma programı genellikle Ocak ve şubat aylarında başlıyor. Ilıcalı bu yıl da değişikliğe gitmezse Ocak sonu veya Şubat sonunda programın başlaması bekleniyor.

