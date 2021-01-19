Survivor elenen kim? Survivor kim gitti? (SURVİVOR ELENEN İSİM 19 OCAK)

Survivor 2021'de kritik eleme. Yeni bölümde 4 Yeni yarışmacı sürprizi! Acun Ilıcalı'yı parkur hızıyla şaşkına çeviren yarışmacı kim? Survivor'da 2 eleme adayı belli oldu. En az oyu alan isim adaya veda edecek. Survivor'da kıyasıya rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Survivor'da Sancakay ve Dora arasında şok kavga! Ada konseyi sonrası ipler koptu. Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor 2021'de ünlüler ve gönüllüler takımını eleme korkusu sardı. Suvivor'da bu hafta kim elenecek? Peki, Survivor'da kim elenecek? Survivor'da eleme adayları kimler olacak? Survivor SMS sıralaması nasıl olacak? Merakla beklenen soruların cevabı 19 Ocak Salı akşamı belli olacak...

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor'da bu hafta iki dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununun il kazananı gönüllüler takımı oldu ve ünlülerden 1 adaya eleme potasına çıktı. Survivor 2021'de haftanın ilk eleme adayı ünlüler takımı konseyinde yapılan oylama sonrası İlayda oldu. Survivor'ın 17 Ocak'ta ekranlara gelen haftanın en son oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan takım ise ünlüler takımı oldu. Ünlüler takımı bu yenilgiyle hayal kırıklığına uğradı. Gönüllüler takımında yapılan oylamanın ardından toplamda 4 oy alan Sancakay haftanın ikinci eleme adayı oldu.Sancakay'ın isminin yazılmasını şaşkınlıkla karşıladı.

Survivor'da dokunulmazlık sonrası ismi eleme potasına çıkan adaylar;

1-İLAYDA (ÜNLÜLER TAKIMI)

2-SANCAKAY(GÖNÜLLÜLER TAKIMI)

DORA VE SANCAKAY ARASINDA İPLER KOPTU

Survivor'ın yeni bölüm fragmanı yarışmadan hemen sonra yayınlandı. Konseyden adada büyük gerginlik. Yeni bölümde tansiyonun yükseldiği saniyelerde Sancakay, Dora'nın üzerine yürüyor. Sancakay'ın Dora'ya 'Bana bağıramazsın. Bana annem, babam bağırmıyor.' dediği sıralarda Dora kendisini 'Bağırmadım' sözleriyle savunduğu görülüyor.

4 Yeni yarışmacı sürprizi!

Survivor'da büyü sürpriz. Yedek oyuncular adada yeni takımlarıyla buluşuyor. Ünlüler ve gönüllüler takımına yedek yarışmacılardan 2'şer kişi geliyor. Sergen, Baran, Bahar ve Duygu yarışmaya dahil oluyor.Sergen yeni bölümde parkur hızıyla herkesi şaşırttı.

SURVİVOR 2021 ÜNLÜLER VE GÖNÜLLÜLER TAKIMI

ÜNLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI

İsmail Balaban

Melis Sezer

Çağrı Atakan

Meryem Kasap

Hayrettin

Barış Özbek

Merve Aydın

Batuhan Karacakaya

Öykü Çelik

Cemal Hünal

İlayda Şeker

GÖNÜLLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI

Yiğit Poyraz

Sancakay Ilım Morgül

Emin Günenç

Sena Özdemir(Elendi)

Steven Salam

Aleyna Kalaycıoğlu

Hanzade Ofluoğlu

Yunus Emre Karabacak

Sultan Reşat Hacıahmetoğlu

Ayşe Yüksel

Uğurtan Dora