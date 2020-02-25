Survivor Kim ELENDİ, Kim GİTTİ? |( 25 Şubat Survivor'da Elenen İsim KİM?) |Survivor SMS sıralaması!

Survivor Kim ELENDİ, Kim GİTTİ? |( 25 Şubat Survivor'da Elenen İsim KİM?) |Survivor kim elenecek

Survivor'da kritik eleme! Survivor'da bu hafta eleme adaylarından bir tanesi belli oldu. Survivor'da kıyasıya rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor 2020'de bu hafta gönüllüler takımı rahat bir nefes aldı. Dokunulmazlık oyununu kazanan gönüllüler takımında bu hafta keyifler yerinde. Ünlüler takımda bu hafta konsey toplanacak ve Survivor 2020 ikinci hafta SMS sıralaması açıklanacak. Dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımından SMS sıralamasında ilk iki sırayı alanlar, eleme potasına iki kişi daha gönderecek. İlk eleme adayı Derya Can ile birlikte bu üç kişiden en az SMS oyu alan kişi adaya veda edecek. Peki, Survivor'da kim elenecek? Survivor'da eleme adayları kimler olacak? Survivor SMS sıralaması nasıl olacak? Merakla beklenen soruların cevabı bu akşam belli olacak...

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Rekabet ve hızın eksik olmadığı Survivor'da eleme heyecanı. Bu hafta elemeye ünlüler takımından yarışmacılar çıkacak. Geçen hafta rahat bir eleme geçiren ünlüler takımında bu hafta moraller bozuk. Survivor 2020'nin ikinci hafta eleme adayının belirlendiği ada konseyinde Derya Can'ın ismi çıktı. 2. ve 3. elemeadayları ise bu akşam yapılacak olan SMS oylaması sonucunda belli olacak.

EN İYİ PERFORMANSI KİMİN?

Ünlüler Takımı'nda Perviz ve Elif, Gönüllüler Takımı'nda da Cemal Can ile Meryem en iyi performansı gösteren isimler oldu. Bugün Perviz ile Cemal Can ve Elif ile Meryem ödül için mücadele edecek.

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor ödül oyununda kıyasıya rekabet yaşanırken ödül oyununda ilk turu ünlüler kazandı ve çayın tadına baktı. Oyunun devamında ise Gönüllüler takımı ön plana çıktı ve büyük ödülün sahibi oldu. Survivor adasında oyuncuların motivasyonuna büyük katkı sağlayan ödüllerden biri Gönüllüler takımına gitti ve Gönüllüler çayın sahibi oldu.