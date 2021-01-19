Survivor kim gitti? Survivor'da KİM ELENDİ? (SURVİVOR ELENEN İSİM 19 OCAK)

Survivor 2021'de kritik eleme. Yeni bölümde 4 Yeni yarışmacı sürprizi! Acun Ilıcalı'yı parkur hızıyla şaşkına çeviren yarışmacı kim? Survivor'da 2 eleme adayı belli oldu. En az oyu alan isim adaya veda edecek. Survivor'da kıyasıya rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Survivor'da Sancakay ve Dora arasında şok kavga! Ada konseyi sonrası ipler koptu. Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor 2021'de ünlüler ve gönüllüler takımını eleme korkusu sardı. Suvivor'da bu hafta kim elenecek? Peki, Survivor'da kim elenecek? Survivor'da eleme adayları kimler olacak? Survivor SMS sıralaması nasıl olacak? Merakla beklenen soruların cevabı 19 Ocak Salı akşamı belli olacak...
SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?
Survivor'da bu hafta iki dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununun il kazananı gönüllüler takımı oldu ve ünlülerden 1 adaya eleme potasına çıktı. Survivor 2021'de haftanın ilk eleme adayı ünlüler takımı konseyinde yapılan oylama sonrası İlayda oldu. Survivor'ın 17 Ocak'ta ekranlara gelen haftanın en son oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan takım ise ünlüler takımı oldu. Ünlüler takımı bu yenilgiyle hayal kırıklığına uğradı. Gönüllüler takımında yapılan oylamanın ardından toplamda 4 oy alan Sancakay haftanın ikinci eleme adayı oldu.Sancakay'ın isminin yazılmasını şaşkınlıkla karşıladı.
Survivor'da dokunulmazlık sonrası ismi eleme potasına çıkan adaylar;
1-İLAYDA (ÜNLÜLER TAKIMI)
2-SANCAKAY(GÖNÜLLÜLER TAKIMI)
DORA VE SANCAKAY ARASINDA İPLER KOPTU
Survivor'ın yeni bölüm fragmanı yarışmadan hemen sonra yayınlandı. Konseyden adada büyük gerginlik. Yeni bölümde tansiyonun yükseldiği saniyelerde Sancakay, Dora'nın üzerine yürüyor. Sancakay'ın Dora'ya 'Bana bağıramazsın. Bana annem, babam bağırmıyor.' dediği sıralarda Dora kendisini 'Bağırmadım' sözleriyle savunduğu görülüyor.
4 Yeni yarışmacı sürprizi!
Survivor'da büyü sürpriz. Yedek oyuncular adada yeni takımlarıyla buluşuyor. Ünlüler ve gönüllüler takımına yedek yarışmacılardan 2'şer kişi geliyor. Sergen, Baran, Bahar ve Duygu yarışmaya dahil oluyor.Sergen yeni bölümde parkur hızıyla herkesi şaşırttı.
SURVİVOR 2021 ÜNLÜLER VE GÖNÜLLÜLER TAKIMI
ÜNLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI
İsmail Balaban
Melis Sezer
Çağrı Atakan
Meryem Kasap
Hayrettin
Barış Özbek
Merve Aydın
Batuhan Karacakaya
Öykü Çelik
Cemal Hünal
İlayda Şeker
GÖNÜLLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI
Yiğit Poyraz
Sancakay Ilım Morgül
Emin Günenç
Sena Özdemir(Elendi)
Steven Salam
Aleyna Kalaycıoğlu
Hanzade Ofluoğlu
Yunus Emre Karabacak
Sultan Reşat Hacıahmetoğlu
Ayşe Yüksel
Uğurtan Dora