Süs bitkisi ihracatı memnun etti

Türkiye'de süs bitkisi üreticilerini temsil eden tek kamu kurumu niteliğinde meslek örgütü olan Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) Başkan Yardımcısı Ahmet Dündar, sektörün seçim süreci ve ekonomik nedenlerle durağan bir dönem yaşadığını söyledi. Dündar, “Havaların biraz daha ısınmasıyla ve Anneler Gününü yaklaşmasıyla birlikte sektörde hareketliliğin olacağını bekliyoruz” ifadesini kullandı.

İhracatta başarı

Süs bitkileri sektöründe ihraç edilen ürünlerde çok iyi bir ivme yakalandığına vurgu yapan Dündar, 2022 yılındaki ihracatın 125 milyon doları bulduğunu söyledi. Sektörün ihracatta bir başarı daha yakaladığını anlatan Dündar, “Özellikle Avrupa ülkelerine yapılan ihracatta bir artış var. Bu da istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Bu sektörümüzün bir anlamda da gurur duyabileceği bir göstergedir. Ülkemizin ekonomisi açısından da sektörümüz açısında da yapılan ihracattan memnunuz” diye konuştu.

Erhan Erdoğan

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