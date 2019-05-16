Süs havuzlarında tehlikeli eğlence

Artan hava sıcaklıkları, bazı çocukları kendilerince belirledikleri "alternatif eğlence" seçeneklerine zorlarken, yaşları 7 ila 13 arasında değişen çocuklar serinlemek için Ata Park'ta bulunan süs havuzuna girdi.

Vatandaşların şaşkın bakışları arasında süs havuzunda yüzen çocuklar, kimseye aldırış etmeden yüzmenin keyfini çıkardı. Çocuklar havuza girmenin tehlikeli olduğunu söyleyen vatandaşlara da kulak asmadı. Belediyenin "Havuza girmek, tehlikeli ve yasaktır" uyarı levhası olmasına rağmen suda yüzmeye devam eden çocuklar, havuzdan çıktıktan sonra bir müddet güneşlenirken, sonrasında olay yerinden uzaklaşarak gözden kayboldu.

Zafer Peker