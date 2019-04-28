Susurluk tostu ve ayranını Türkiye ve dünya tanıyacak

Susurluk Ticaret Odası'nın 2013'te Türk Patent Enstitüsü'ne yaptığı başvuru sonucunda Susurluk tostu ve ayranı tescillenmişti. Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney patent almanın önemli olmadığını, Susurluk tostu ve ayranının lezzetli olması için gereken çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Siz ne kadar bir üretimin patentini alırsanız alın, kalite yakalanmadıktan sonra bir ehemmiyeti yok. Bir insan Susurluk'tan geçerken Susurluk Ömür ayranı içmiş, bir Susurluk tostunu yemiş, bu ağız tadı, damak tadı ve lezzeti olmadıktan sonra bir önemi yok. Bunun için biz çalışmalar yapıyoruz. Susurluk tostu ve ayranı Türkiye çapında, hatta dünya çapında itibar görmüştür. Biz bunun eski şaşaalı günlere dönmesi için gerekli çalışmalara devam ediyoruz. Bu üretimde peynirinin lezzetli olması, hatta salçasının özel olması için dikkat ediyoruz" şeklinde konuştu.

Bahadır Demirçeviren - Hüseyin Tokmak

