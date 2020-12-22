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Susuz Şelalesi kısmen dondu

Susuz Şelalesi kısmen dondu
Susuz Şelalesi kısmen dondu

Soğuklarının etkili olduğu Kars'ta, 75 metre yükseklikten aşağı dökülen Susuz Şelalesi kısmen buz tuttu. Buz tutan şelale havadan görüntülendi.

Susuz Şelalesi kısmen dondu - Tıkla İzle

Kars-Ardahan karayolu üzerinde bulunan Susuz Şelalesinin büyük bölümü dondu. Bölge halkının "Su Uçan" olarak adlandırdığı şelale, buzla kaplanmasıyla güzel görüntü oluşturdu. Her yıl yüzlerce yerli ve yancı turistlerin uğrak yeri olan şelale, salgın nedeniyle sessizliğe büründü.

“Hava çok soğuk”

Şelalenin soğuktan buz tuttuğunu ifade eden vatandaşlar, “Son iki gündür hava sıcaklığı eksi 15 derece, havalar çok soğuk, etkili olan soğuk hava arkamda bulunan Susuz Şelalesi'ni de dondurdu” dedi.

Her mevsim bir başka güzelliğe bürünen Susuz Şelalesi, havadan görüntülendi. Hava sıcaklığının eksi 15 dereceye düştüğü kentte 1 günde buz tutan şelale, kentte turizmine de katkı sağlıyor.
75 metre yükseklikte su düşüşüne sahip şelale, yanında bulunan vadi ise 24 farklı kuş türüne ve çeşitli yabani hayvanlara doğal yaşam alanı oluşturuyor.
Bölgenin en yüksek su düşüşüne sahip olan şelale, Susuz halkı arasında “Su uçan” olarak adlandırılıyor.

Işık Çapanoğlu - Serkan Erkoç
 

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