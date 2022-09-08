Süt dişleri düşeceği zamana kadar korunmalı

Süt dişlerinin temel fonksiyonları hakkında bilgilendirmelerde bulunan Pedodonti Uzmanı Dr. Dilek Özge Yılmaz, “Süt dişlerinin temel fonksiyonu, çiğnemeyi, estetiği, konuşmanın gelişimini sağlamanın dışında yeni gelecek olan kalıcı dişlere rehberlik ederek onların doğru konumda sürmesi için gereken yeri korumaktır. Ancak, oklüzal rehberlikte; üst ve alt çenelerin büyüme oranları, parmak emme gibi kötü ağız alışkanlıkları, dişlerin boyut ve şekli, genetik özellikler gibi diğer faktörler ile çürük ve süt dişlerinin erken kaybı gibi çevresel faktörler de rol oynayabiliyor” dedi.

“Yer tutucular kullanılmalı”

Süt dişlerinin korunamayıp erken dönemde kaybedilmesi durumunda yapılması gerekenler hakkında Beykent Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Pedodonti Uzmanı Dr. Dilek Özge Yılmaz, şu ifadeleri kullandı: “Dişin oluşturduğu boşluğun komşu dişler tarafından kapatılmasını önleyerek ortaya çıkabilecek ortodontik anomalilerin önüne geçebilmek için yer tutucular kullanılmaktadır. Bu amaçla kullanılan sabit (hasta tarafından çıkarılamayan) ya da hareketli apareylere “yer tutucu” adı verilmektedir. Yer tutucular, meydana gelen bu boşlukları korumak için en güvenilir seçenektir ve oluşabilecek yan etkileri korumak için de tavsiye edilen uygulamadır.”