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Süt kazanına düşen çocuk hayatını kaybetti

Süt kazanına düşen çocuk hayatını kaybetti
Süt kazanına düşen çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da süt kaynatılan kazana düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Evin bahçesinde oyun oynayan İrem Su Karataş (3), iddiaya göre dengesini kaybederek süt kaynatılan kazana düştü. Çığlıklarını duyan yakınları tarafından kazandan çıkarılan çocuk, otomobille Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan çocuk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çocuğun cansız bedeni, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsisinin ardından defedilmek üzere ailesine teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bekir Şeyhanlı
 

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