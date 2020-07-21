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Süt sağarken elektrik akımına kapılan şahıs öldü

Süt sağarken elektrik akımına kapılan şahıs öldü
Süt sağarken elektrik akımına kapılan şahıs öldü

Malatya'da süt sağmak için makineyi çalıştıran bir kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı, Yaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Selim K. ahırdaki ineklerinden süt sağmak için süt sağma makinesini çalıştırdı. Bu sırada akıma kapılan Selim K. ağır yaralandı. Yakınlarının durumu fark etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Selim K. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.
Selim K.'nın cenazesi, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Hasan Eryılmaz
 

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