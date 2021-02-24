Süt Sağma Makineleri Nelerdir? Nasıl Tercih Edilmelidir?

Hayvancılık sektöründe üreticinin işini kolaylaştıran yeniliklerden biri hiç kuşkusuz süt sağma makineleridir. Makineleşme süreci, insan hayatının her alanında kendini hissettirmiştir. İnsan gücüne duyulan ihtiyacı azaltmak ve verimi daha seri bir şekilde arttırmak amacıyla makineleşme, hayvancılık sektöründe de hizmet vermektedir. Geleneksel süt sağım işlemi, üreticinin gücüne bağımlı olarak ilerlemekteydi. Ayrıca sağım işlemi sırasında sağılan hayvanın memesi tahriş olma ihtimali yüksektir. Süt ürünün hijyenik koşullarda elde edilememesi de geleneksel süt sağım yönteminin bir diğer dezavantajlarından biridir. Bu gibi dezavantajların olması, hayvancılık sektöründe sağım işlemiyle ilgili olarak sistemli bir sağım işlemi ihtiyacını doğurmuştur.

Süt sağma makinesi, elektrikle ve benzinli jeneratörle çalışan model olarak iki çeşittir. Benzinli süt sağım makinesi üzerinde hem elektrik motoru hem benzinli motor bulunur. Bu iki motorun biri benzinle çalışır diğeri elektrikle çalışır. Bu şekilde elektrik olmadığı zamanlarda bile süt sağım işlemi aksamaz. Jeneratörlü süt sağım makine modelleri genelde yaylacılıkla uğraşan yetiştiricilerin tercih edebileceği bir makine türüdür. Süt sağma makineleri, inek sağma makinesi, keçi sağma makinesi ve koyun sağma makinesi olarak üç çeşittir. Üç makine çeşidi de kalite ve kullanım kolaylığı olarak birbirine eşdeğerdir. Ancak makine modelleri kullanılacak hayvana göre değişir. İnek, koyun ya da keçi için alacağınız süt sağım makine modelleri, sağma başlıkları açısından hayvanın cinsine göre farklılık göstermektedir.

Peki üretici süt sağma makinesi alırken nelere dikkat etmeli, nasıl tercih etmelidir?

Süt sağım makineleri, sağım sistemi, makine kalitesi, yedek parça tedariki ve fiyatları açısından makineler arasında pek bir fark yoktur. Burada tercih edilirken dikkat edilmesi gereken nokta üreticinin ihtiyacı olan makineyi belirlemesi ve onu sağlamasıdır. Süt sağma makinesi seçiminde üreticiler hangi pompa tipinin daha uygun olduğu konusunda tereddüde düşmektedir. Pompa tipleri kuru ve yağlı olarak iki çeşittir. Her ikisi de aynı hizmeti sunmaktadır. Sadece yağlı pompa eski usuldür ve belli bir kullanımdan sonra bakıma ihtiyaç duyar. Kuru pompa tipi yeni usuldür ve bakıma ihtiyaç duymaz.

Süt sağım makineleri, teknik özellik olarak aynıdır ancak kullanılan metal yapısı ve makinedeki litre kapasitesine göre değişiklik göstermektedir. Krom ve alüminyum malzeme kullanılan kazanlarında ihtiyaca göre alınması önerilir. Üreticiler süt ürününü uzun süre muhafaza edeceklerse krom kazanı tercih etmelidir. Günlük olarak tüketilecekse alüminyum kazanı almalıdır.

Kaynak : Süt sağma makinesi

