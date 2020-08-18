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Süt sağmaya giden 17 yaşındaki genç kız 15 gündür kayıp

Süt sağmaya giden 17 yaşındaki genç kız 15 gündür kayıp
Süt sağmaya giden 17 yaşındaki genç kız 15 gündür kayıp

Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde süt sağmaya gidiyorum diye evden çıkan 17 yaşındaki genç kız 15 gündür evine dönmedi.

3 Ağustos'ta Karpuzlu İlçesi'ne bağlı Tekeler Mahallesi'nde 'Süt sağmaya gidiyorum' diye evden çıkan 17 yaşındaki Özlem Kuru 15 gündür evine dönmedi. Baba Ercan Kuru 3 Ağustos saat 19.30'da evinden çıkıp bir daha dönmeyen kızının akıbetini merak ediyor. Jandarmaya gidip kayıp başvurusunda bulunan Baba “ Süt sağmaya gidiyorum diye evden çıkan kızım 15 gündür kayıp. Bir an önce bulunmasını istiyorum. Daha kızım 17 yaşında ne oldu nereye gitti hiçbir fikrim yok. Lütfen bize yardım edin” diyerek kızını görenlerin ya da yerini bilenlerin güvenlik güçlerine ihbar etmesini istedi.

Jandarma ekiplerinin 17 yaşındaki Özlem Kuru'yu her yerde aradığı, ailenin de kendi çabaları ile arama çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

Ekrem Keser
 

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