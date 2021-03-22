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Süt sağmaya giden kadın ahırda ölü bulundu

Süt sağmaya giden kadın ahırda ölü bulundu
Süt sağmaya giden kadın ahırda ölü bulundu

Konya’nın Ereğli ilçesinde süt sağmaya ahıra giden bir kadın, eve gelmeyince kontrol etmeye giden oğlu tarafından ölü olarak bulundu.

Olay, Ereğli ilçesi Şinasi Mahallesi 93007. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suna Şener (49) akşam saatlerinde önce süt sağmak için ahıra ardından da komşuya gitmek üzere evden çıktı. Şener gece geç saat olmasına rağmen dönmeyince oğlu kontrol için evden çıktı. Ahırda süt sağma makinesinin sesini duyan Şener'in oğlu ahıra girdiğinde annesini yerde hareketsiz bir şekilde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri Suna Şener'in hayatını kaybettiğini belirlerken, cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cihan Karakış
 

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