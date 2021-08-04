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Sütçüler'de alevler yeniden yükselmeye başladı

Sütçüler'de alevler yeniden yükselmeye başladı
Sütçüler'de alevler yeniden yükselmeye başladı

Isparta’nın Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyünde öğlen saatlerinde büyük ölçüde kontrol altına alınan yangın akşam itibariyle bazı bölgelerde yeniden başladı.

Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyündeki Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'nda pazartesi günü başlayan orman yangını 3'üncü gününde hava ve karadan müdahale ile öğlen saatlerinde büyük ölçüde kontrol altına alınmıştı. Ancak akşam saatlerinde Çandır köyündeki ormanlık alanların farklı bölgelerinde yeniden alevler yükselmeye başladı. Yükselen alevleri söndürmek için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan Bekirağalar köyü mevkiindeki ormanlık alanda akşam saatlerinde çıkan yangın devam ediyor. Ekipler ve vatandaşlar yangını kontrol altına alabilmek için büyük mücadele veriyor. Rüzgar nedeniyle söndürme çalışmaları zaman zaman olumsuz etkileniyor.

Ali Serkan Aygün

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