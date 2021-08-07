Sütçüler'deki yangın bölgesinde yağmur sevinci

Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyündeki Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'ndaki ormanlık alanda pazartesi günü başlayan yangın 6'ıncı günde 2 bölgede devam etti. Sabah saatlerinden itibaren arazi şartlarının zor olduğu bölgede devam eden yangınla mücadeleye 3 helikopter de havadan destek verdi. Yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği Çandır köyünde saat 15.15 itibariyle sağanak yağış başladı. Yaklaşık 1 saat süren yağış Çandır köyünün yanı sıra Sütçüler ilçesi ve çevresinde etkili oldu. Yağış sonrası Çandır köyünde yangının devam ettiği bir bölgenin bulunmadığı öğrenildi.



Ali Serkan Aygün - Muhammed Enes Yapalıkan

