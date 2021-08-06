Sütçüler'deki yangında alevler arasından çıkan çekirgeye su içirdi

Sütçüler ilçesinde Çandır köyü sınırlarında bulunan Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'nda pazartesi günü başlayan ve geniş bir alana yayılan yangını söndürme çalışmaları 5'inci günde hem havadan hem de karadan devam ediyor. Çalışmalarda ekiplere gönüllü vatandaşlar da yardım ediyor. Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'nın üst bölgesinde dün tekrar alevlerin yükselmesi üzerine ekipler ve gönüllü vatandaşlar müdahalede bulundu.

Gönüllü olarak Isparta merkezden Çandır köyüne giden Mehmet Çakıllı, söndürme çalışması sonrasında dinlenmek için oturduğu sırada ayakkabısına bir çekirgenin geldiğini fark etti. Üzerinde siyahlıklar oluşan çekirgeyi hareketsiz halde gören Çakıllı, elindeki su şişesinin kapağına bir miktar su koyarak, çekirgeye içirdi. Çakıllı çekirgenin su içtiği anları da cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Ali Serkan Aygün