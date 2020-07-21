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Suud Kralı Selman'da koronavirüs şüphesi

Suud Kralı Selman'da koronavirüs şüphesi
Suud Kralı Selman'da koronavirüs şüphesi

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz es-Suud hastaneye kaldırıldı. 84 yaşındaki kralın safra kesesi iltihabı sebebiyle başkent Riyad'daki hastaneye yatırıldığı açıklandı.

Olayın ardından ortaya çıkan söylentilerde, Kral Selman'ın koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Bu arada cumartesi günü hastaneye kaldırılan ve bir gün sonra da ameliyat olduğu açıklanan Kuveyt Emîri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın sağlık durumu ile ilgili belirsizlik sürüyor. Birleşik Arap Emirliği (BAE) haber siteleri 91 yaşındaki Kuveyt Emîri'nin öldüğünü iddia etti. Haberlere göre Kuveyt Emîri'nin ölümü üzerine Şeyh Muhammed bin Raşid el-Maktum ve Şeyh Muhammed bin Zayed en-Nahyan taziye mesajı gönderdi.

Türkiye Gazetesi

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