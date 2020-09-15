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Suudi Arabistan 1 Ocak'tan itibaren seyahat kısıtlamalarını kaldıracak

Suudi Arabistan 1 Ocak'tan itibaren seyahat kısıtlamalarını kaldıracak
Suudi Arabistan 1 Ocak'tan itibaren seyahat kısıtlamalarını kaldıracak

Suudi Arabistan, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle aldığı seyahat kısıtlamalarını 1 Ocak'tan itibaren tamamen kaldırılacağını duyurdu.

Suudi Arabistan korona virüs nedeniyle sınırlı sayıda ve kısıtlamalar altında yapılan seyahatlerin 1 Ocak'tan itibaren yeniden kaldırılacağını açıkladı. Alınan karara göre kara, deniz ve hava yolu ulaşımıyla ülkeye giriş çıkışlar tamamen açılacak. Seyahatlerin korona virüsün yayılmasını önlemek için özel önlemler ve protokoller altında yapılacağını da ifade edildi. Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, yolcuların belirli kurallara uymak zorunda olacağını belirtti.

Öte yandan Suudi Arabistanlı yetkililer Körfez İşbirliği Teşkilatı (KİK) ülkeleri vatandaşlarının yanı sıra Suudi Arabistanlı göçmenler dahil olmak üzere ziyaret vizesi, çalışma vizesi ve oturma iznine sahip olanların 15 Eylül tarihinden itibaren ülkeye girişlerine izin verilecek. 15 Eylül tarihinden itibaren yapılacak seyahatler korona virüs önlemleri kapsamında tüm ihtiyati tedbir ve protokolleri altına gerçekleşecek. Ülkeye girenler ayrıca 48 saat önce korona virüs testi yaptırmak zorunda olacak.

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