Suudi Arabistan, ABD'nin Husiler'i terör örgütü olarak tanıması planını memnuniyetle karşıladı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün yaptığı açıklamada ABD'nin Yemen'deki Husiler'i terör örgütü olarak tanımayı planladığını açıklamıştı. Pompeo'nun açıklamasının ardından Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin planını memnuniyetler karışladığını duyurdu. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada “Husiler'in bir terör örgütü olarak tanınması, Yemen halkının Husiler'in tehditlerinden kurtulmasına katkı sağlayacak. Aynı zamanda Husiler'in uluslararası güvenliğe ve ekonomiye yönelik tehditlerini etkisiz hale getirecek” ifadelerini kullandı.

Bakanlık aynı açıklamada “Husiler'in mali destek almalarını, füze, insansız hava araçları gibi silahlar elde etmelerini sona erecek. Böylece, Yemen halkının hedef alınması ve komşu ülkelerin tehdit altında olmalarını engellenecek” sözlerini kullandı.

Açıklamada, ABD'nin Yemen'deki problemlerin çözümü için yürütülen çabalara destek vereceği ve ABD'nin Husiler'i müzakere masasına getirmesini umdukları vurgulandı.

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, “Yemen'deki Ansar Allah'ın (Husiler) bir terör örgütü olarak tanımlanması, terör aktivitelerine engelleyecek. Ve bölgedeki İran rejiminin olumsuz faaliyetleri de engellenecek” ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Pompeo tarafından Husiler'in bir terör örgütü olarak tanımlanmasına ilişkin karar 19 Ocak'ta seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden görevi devralmadan bir gün önce yürürlüğe gireceği açıklandı.