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Suudi Arabistan, bu yılki hac planını açıkladı

Suudi Arabistan, bu yılki hac planını açıkladı
Suudi Arabistan, bu yılki hac planını açıkladı

Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Haram İşleri Başkanlığı, bu yıl hac ibadetini yapacaklar için tüm hazırlıkların eksiksiz hazırlandığını ve hacıları 10 binden fazla personelin karşılayacağını açıkladı.

Mescid- i Nebevi ve Mescid-i Haram İşleri Başkanı ve Kabe İmamı Şeyh Abdulrahman Al-Sudeys, Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik Al-Rabiah'ın katıldığı toplantıda, bu yılki hac planını açıkladı. Sudeys, bu yıl yapılan hac ibadeti planının şuana kadarki en büyük operasyonel plan olduğunu belirterek, hac ibadetini yapacaklar için 10 binden fazla personelin çalışacağını bildirdi. Sudeys, Kral Abdülaziz Kapısı, Kral Fahd Kapısı ve Bab Al-Selam Kapısı'nı hacıların ve ziyaretçilerin girişi için tahsis edildiğini söyleyerek, Kabe'nin çevresinin yalnızca hacıların tavaf etmeleri için ayrıldığını belirtti. Yaşlı ve engelliler için 2 bin elektrikli aracın da hazırlandığını belirten Sudeys, Arafa hutbesinin 10 farklı dile çevrileceğini açıkladı.

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