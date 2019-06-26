İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Suudi Arabistan Güney Kore'ye 4 milyar dolarlık petrokimya tesisi kuruyor

Suudi Arabistan Güney Kore'ye 4 milyar dolarlık petrokimya tesisi kuruyor
Suudi Arabistan Güney Kore'ye 4 milyar dolarlık petrokimya tesisi kuruyor

Suudi Arabistan, Güney Kore’deki Suudi firması Aramco’ya ait petrol rafinerisine 4 milyar 200 milyon dolarlık bir genişletme yatırımı yapmaya hazırlanıyor.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Seul Mavi Başkanlık Sarayında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü. Moon Jae-in ile Veliaht Prens iki ülke arasında ekonomik işbirliği konusunda görüşmeler yaptı.

Suudi Arabistan medyasındaki haberlerde, Muhammed bin Selman'ın Güney Kore'nin üçüncü büyük petrol rafinerisi olan ve tamamı Suudi Arabistan firması Aramco'ya ait olan petrol rafinerisine 4 milyar 200 milyon dolarlık bir genişletme yatırımı yapacağı kaydedildi. Aramco Yönetim Kurulu Başkanı Emin Nasır da rafinerinin ham petrolü doğrudan kimyasal maddelere dönüştüreceğini söyledi.

Suudi Arabistan Petrol İdaresi S-Oil'den geçen şubat ayında yapılan açıklamada, Güney Kore'nin Aramco'nun ticaret departmanına 2 milyar 320 milyon dolarlık petrol ürünü satacağı ifade edilmişti.  

Raed Mah'D Khalil Subaih


 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.