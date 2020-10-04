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Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı: "Umre yapmak için şu anda korona testi gerekmiyor"

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı:
Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı: "Umre yapmak için şu anda korona testi gerekmiyor"

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakan Yardımcısı Abdül Fettah Mashat, "Umre yapmak için şu anda korona testi gerekmiyor" dedi.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı: "Umre yapmak için şu anda korona testi gerekmiyor" - Tıkla İzle

Suudi Arabistan'da korona virüs nedeniyle yaklaşık 7 ay durdurulan umre ziyaretleri, bu geceden itibaren yeniden başladı. Umre ziyaretlerinin başlamasıyla ilgili bir açıklama yapan Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakan Yardımcısı Abdül Fettah Mashat, "Umre yapmak için şu anda korona testi gerekmiyor" dedi. Mashat, Mekke'deki toplanma alanlarında görsel muayene incelemeleri yeterli olduğu için ülkedeki yaşayanların şu anda korona testi yaptırmalarına gerek olmadığını söyledi. Mashat, umre ziyaretleri için başlatılan "Umre" uygulamasının kalabalıkları organize ettiği için korona salgını sona erdikten sonra da kullanmaya devam edileceğini belirterek, "Suudi Arabistan'ın içinden uygulama üzerinden şu ana kadar 184 bin kişi kayıt yaptı" dedi.

Hamad Alnajjar

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