Suudi Arabistan: 'İbadet edenlerin rahatı ve güvenliği için büyük çaba verilecek'

Dünya genelinde korona virüsle (Covid-19) mücadele devam ediyor. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, çevrimiçi olarak katıldığı haftalık kabine toplantısında kutsal Ramazan ayı boyunca alınacak önemler konusunda yetkililer ile görüştü. Kral Selman, korona virüs salgını gölgesinde süren Ramazan ayı boyunca ibadet edenlerin rahatı ve güvenliği için büyük çaba verileceğini ifade ederek, ülkedeki önlemlerin yerel ve uluslararası gelişmeler çerçevesinde alındığının altını çizdi. Kral ayrıca, Ramazan ayının güvenli bir şekilde geçmesi için önlemlerin alınması gerektiğini vurgularken, toplantı sırasında bütün Müslüman ülkelere iyi dileklerini ve dualarını iletti.

Öte yandan, Suudi Arabistan İki Kutsal Cami İşleri Genel Başkanı Şeyh Abdul Rahman Al Sudais, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in onayıyla Covid-19 salgını karşı bir önlem olarak Ramazan ayında Mekke'de bulunan Mescid-i Haram'da, Medine'de bulunan Mescid-i Nebevi dahil olmak üzere ülkede teravih namazlarının 20 rekat yerine 10 rekat olarak kılınacağını duyurmuştu.