Suudi Arabistan, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını önleme çabalarını destekliyor

Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu Toplantısına video mesaj ile katıldı. Kral Selman mesajında, Suudi Arabistan'ın İran'ın nükleer silaha sahip olmasını önlemeye yönelik çabaları desteklediğini belirterek, "Krallık, Ortadoğu'yu kitle imha silahlarından uzak tutmanın öneminde ısrar ediyor, bu temelde İran'ın nükleer silahlara sahip olmasını önlemeyi amaçlayan uluslararası çabaları destekliyoruz” dedi.

Kral Selman, "İran komşu bir ülke ve İran'la görüşmelerimizin, egemenliğe saygı ve içişlerine karışmama temelinde güven inşa etmek için somut sonuçlara yol açacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

“Husiler, savaşı sona erdirmek için barışçıl girişimleri reddediyor”

Kral Selman, Yemen'de Husileri'nin savaşı sona erdirmek için barışçıl girişimleri reddettiğini ve Suudi Arabistan'ın balistik füzelere ve silahlı insansız hava araçlarına karşı kendini savunacağını vurguladı.

Kral Selman ayrıca, "Krallık, nefret üzerine kurulu aşırılıkçı düşünceyle savaşmaya, insanlığı ve ulusları yok eden terör örgütleri ile mezhepçi milisleri kontrol altında tutmaya devam ediyor" dedi.

Öte yandan İran basınında yer alan haberlerde, New York kentinde bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın Suudi Arabistan ve diğer Körfez ve Arap ülkelerinden yetkililerle bir araya geldiği aktarılmış, söz konusu görüşmenin İranlı yetkililer ile Suudi Arabistanlı yetkililer arasında son bir ay içerisindeki ikinci görüşme olduğu belirtilmişti. Görüşmede, Tahran ile Riyad arasında devam eden müzakerelerin ve Ortadoğu'da gerilimi azaltmanın ele alındığı belirtilmişti.