Suudi Arabistan kapılarını dünyanın her yerinden gelen ziyaretçilere ve yabancı turistlere açıyor

Krallığın geçtiğimiz günlerde ziyaretçilerine sunduğu kolaylıklar ve imkanlar arasında yer alan ücretsiz Stopover vizesi, tarihi turizm e-Vizesinden daha fazla sayıda ülkeye açık ve Suudi Arabistan'ın daha erişilebilir hale getirmek için yaptığı son hamle arasında bulunuyor.

Suudi Arabistan, eylül ayında uygulamaya konulan Stopover vizesinin yanı sıra sistemine ek olarak Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinde ikamet edenlerin belirli mesleklere ihtiyaç duymadan elektronik olarak ziyaret vizesi almalarını sağladığını duyurdu.

Ayrıca, Suudi Arabistan 2022 yılında umre yapmaya da imkan sağlayan "kişisel ziyaret vizesi" düzenlenmeye başladığını duyurdu. Söz konusu vizeyle ziyaretçilerin Suudi Arabistan'daki tanıdıklarını ziyaret etmesine, Mekke ve Medine dahil olmak üzere ülkenin çeşitli şehir ve bölgelerine gidebilmesine, umre yapmalarına, dini ve tarihi yerleri gezmelerine ve kültürel etkinliklere katılmalarına imkân tanınacağını belirtti.

Transit vize, Suudi havayollarıyla seyahat eden yolcuların, nihai varış noktalarına ulaşmadan önce Suudi Arabistan'a girmelerine ve orada dört güne kadar kalmalarına, turistik yerleri ziyaret etmelerine, etkinliklere katılmalarına ve umre ibadetlerini gerçekleştirmelerine izin verdiğinden Krallıktaki turizm hareketinde önemli bir sıçrama yaptı.

Suudi Arabistan, son zamanlarda büyük turizm etkinliği ile dikkatleri üzerine çekerken, bu durum onu bugün küresel turizm sektörünün en önemli oyuncularından biri haline getirdi. Büyük potansiyeline, dünya ve bölgesel olarak sunduğu muazzam miras, kültürel çeşitlilik ve sahip olduğu etkileyici doğa nedeniyle, onu bölgedeki ve dünyadaki turizm haritasını yeniden çizmeye uygun hale getirmekte.

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