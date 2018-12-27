Suudi Arabistan Kralı Selman kabineyi değiştirdi

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, kabinede değişiklik yapma kararı aldı. Değişiklik kapsamında Dışişleri Bakanı Adil El Cubeyr'i görevden alarak yerine İbrahim Abdulaziz El Asaf ‘ı getirdi. Kral Selman tarafından yayınlanan genelgeye göre, Suudi Arabistan'ın Londra Büyükelçisi Prens Muhammed Bin Nevvaf'ı Kral Danışmanlığına tayin edildi. Turki el Şeyh, Spor Genel Müdürlüğünden alınıp Eğlence Genel Müdürlüğüne getirilirken, Spor Genel Müdürlüğüne Abdulaziz bin Turki getirildi.

Veliaht Prens Uzay Ajansının başına getirildi

Kral Selman ayrıca Başbakanlığı tamamen kendisine bağlayarak, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ı Başbakan Yardımcısı olarak atadığı bildirildi. Daha önceden Savunma Bakanı olan Veliaht Prens ayrıca yeni kurulan Ulusal Uzay Ajansı'nın başına getirildi.

Musa'ad Ayban Ulusal Güvenlik Danışmanlığına, General Halid bin Karar el Harbi ise Genel Kamu Güvenliği Direktörlüğüne atandı.