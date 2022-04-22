Suudi Arabistan, Kuran tilaveti ve ezan okuma yarışmasına 12 milyon riyal ödül dağıttı

Suudi Arabistan'da düzenlenen Kuran tilaveti ve ezan okuma yarışması sonuçlandı. Yarışmada Faslı yarışmacı Younes Mustafa Gharbi, Kur'an-ı Kerim tilaveti kategorisinde birinciliği elde etti. En iyi ezan okuyan kategorisine damga vuran iki Türk Muhsin Kara ve Albijan Çelik birinci ve ikinci oldu.

Genel Eğlence Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Turki Al Al-Sheikh'in düzenlediği yarışmada Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ezan okuyan en güzel seslere ödüller verildi. Ödüllerin toplam değeri 3,2 milyon dolara denk gelen 12 milyon Suudi Arabistan riyali oldu. Yarışmada Faslı yarışmacı Younes Mustafa Gharbi, Kur'an-ı Kerim tilaveti kategorisinde birinciliği elde etti. İngiliz yarışmacı Mohammed Ayoub Asif ise ikinciliği elde ederek 2 milyon Suudi Arabistan riyali ödül aldı. Bahreynli yarışmacı Mohammad Mujahid üçüncü sırayı alarak 1 milyon Suudi Arabistan riyali kazandı. İranlı yarışmacı Seyed Jassem Mousavi dördüncü oldu ve 500 bin Suudi Arabistan riyali kazandı.

Ezan kategorisinde, iki Türk yarışmacı ödül kazandı

Ezan kategorisinde, iki Türk yarışmacı Muhsin Kara ve Albijan Çelik birinci ve ikinci oldu. Kara, birinci olarak 2 milyon Suudi Arabistan riyali ve Çelik ise ikinci olarak 1 milyon Suudi Arabistan riyali kazandı. Üçüncülük, 500 bin Suudi Arabistan riyali alan Suudi yarışmacı Abdul Rahman bin Adel'e giderken, diğer Suudi yarışmacı Anas Al-Rahili de dördüncü olarak 250 bin Suudi Arabistan riyali kazandı.

Ödül töreni sırasında, Al-Sheikh, mevcut yarışmaya Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ezan okuma konusunda yetenekli katılımcıların katıldığını açıklayarak gelecek yıl dünyanın farklı ülkelerinden farklı sayıda yarışmacılar ile yarışmanın devam edeceğini duyurdu.