Suudi Arabistan petrol şirketi Aramco'nun kârı yüzde 44 düştü

Suudi Arabistan'ın devlet kontrolündeki petrol şirketi Saudi Aramco, 2020 yılının finansal raporunda yıllık kârında yüzde 44 düşüş yaşandığını bildirdi. Aramco'nun CEO'su Amin Nasser yaptığı açıklamada, “Yakın tarihin en zorlayıcı yıllarından biriydi” dedi. Nasser, "İlerde bakarak uzun vadeli stratejimizde, petrol ve gaz portföyümüzü optimize etme yolunda ilerliyoruz. Asya'dan gelen taleplerde bir artış görüyoruz. Başka bölgelerden de olumlu işaretler geliyor" ifadelerini kullandı.

Aramco'nun 2019 yılında net kârı 88.19 milyar dolar olurken 2020 yılında 49 milyar dolara geriledi. Korona virüs salgınının ekonomiye etkisi, küresel ham petrol fiyatlarının düşüşü, satılan miktarların hacmi, rafinaj ve kimyasal marjlarının zayıflaması sonucu yıllık kâr oranının düştüğü belirtildi.

Aramco, önümüzdeki yıl masraflarda ve harcamalarda tasarrufa gideceğini açıklarken, masraflarda 40 milyar dolardan 35 milyar dolara düşmenin planlandığını vurguladı.