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Suudi Arabistan, Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulayacak

Suudi Arabistan, Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulayacak
Suudi Arabistan, Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulayacak

Suudi Arabistan, Ramazan Bayramı’na denk gelen 23-27 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulayacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, korona virüs salgınına yönelik tedbirlerin ülke genelinde devam edeceği kaydedil. Açıklamada, Ramazan Bayramı'na denk gelen 23-27 Mayıs tarihleri arasında da 24 saatlik sokağa çıkma yasağı uygulanacağı bildirildi. Daha sonra ise ticari teşebbüsler açılacak ve Mekke dışında yaşayan Suudiler yerel saatle 09.00 - 17.00 arasında herhangi bir izne tabi olmadan sokağa çıkabilecek.
Suudi Arabistan'da 24 saatlik sokağa çıkma yasağı kararı alınmış ve Ramazan ayının başlaması ile yasak kısmi olarak kaldırılmıştı.

Alışveriş merkezleri, toptan ve perakende satış mağazalarını kapsayan bazı ekonomik ve ticari faaliyetler de yeniden çalışmaya başlamıştı. Suudi Arabistan, Mart ayında Umre ziyaretlerini de askıya almıştı.

Suudi Arabistan'da bugüne kadar 42 bin 925 korona virüs vakası ve 264 can kaybı görüldü.

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