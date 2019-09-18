Suudi Arabistan: 'Saldırı İran tarafından finanse edilmiş'

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Turki al-Malki, düzenlediği basın toplantısında Aramco petrol sahasına düzenlenen saldırının detaylarını açıkladı. Saldırının dünyadaki en büyük petrol sahalarından birine yapıldığı hatırlatan al-Malki, “Bu yalnızca Suudi Arabistan Krallığı'na yönelik bir saldırı değil, global ekonomiye ve küresel ticarete de yapılan bir saldırıdır” ifadelerini kullandı.

“Saldırı kuzeyden yapılmış ve şüphe götürmeksizin İran tarafından finanse edilmiş”

Saldırıda kullanılan silahların İran menşeli olduğunu belirten sözcü, saldırının merkezinin ise Yemen olduğunu söyledi. Yemen'deki Husi milislerinin saldırıyı üstlendiğini hatırlatan al-Malki, saldırının Yemen'in değerleri ile uyuşmadığını, bölgede İran ile yakın ilişkileri olan grupların işi olduğunu söyledi. Sözcü, öte yandan kuzeyden güneye doğru yapılmış olması göz önünde bulundurulduğunda saldırının Yemen'den yapılamayacağını aktardı. Al-Malki, “Saldırı kuzeyden yapılmış ve şüphe götürmeksizin İran tarafından finanse edilmiş” ifadelerini kullandı.

“Tam olarak nereden geldiğini belirlemek için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz”

Saldırının Yemen'deki grupların gerçekleştirebileceği bir saldırının kapasitesinden daha büyük olduğuna nasıl emin olduklarına ilişkin soru üzerine al-Malki, daha önceden gerçekleştirilen saldırılardan edindikleri bilgiler doğrultusunda bundan emin olduklarını söyledi. Saldırının Yemen'den yapılmadığının altını çizen al-Malki, Yemen'deki grupların İran Devrim Muhafızları'nın emirlerini yerine getirdiğini belirterek, “Bu gibi saldırılar, bu kapasiteye sahip saldırılar daha çok kuzeyden geliyor. Kuzey tarafından herhangi bir yerden gelmiş olabilir, biz şimdi tam olarak nereden geldiğini belirlemek için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz” dedi.

Al-Malki, saldırının nereden geldiğini nasıl tespit ettikleri sorusuna ise, “Birçok yöntem kullanıyoruz ama güvenlik gerekçesi ile daha fazla bilgi vermeyeceğim” diyerek üstü kapalı bir cevap verdi.

“Savunma sistemlerimizle gurur duyuyoruz”

Suudi Arabistan'ın hava savunma sisteminin neden başarısız olduğu sorusu üzerine ise sözcü, Suudi Arabistan'ın dünya üzerinde en çok saldırıya uğrayan ülkelerden biri olduğunu ve şu ana kadar yüzlerce saldırının savunma sistemleri ile geri püskürtüldüğünü belirterek, savunma sistemleri ile gurur duyduklarını söyledi. Saldırıya ne şekilde cevap verileceği sorusuna ise Al-Malki, şu anda saldırının tam olarak nereden yapıldığını belirlemek için çalıştıklarını, bunun belirlenmesi üzerine politik çerçevede belirlenecek şekilde harekete geçileceği yanıtını verdi.