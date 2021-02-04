Suudi Arabistan, sel felaketi ile mücadele ediyor

Suudi Arabistan'ın Tebük Bölgesi'ne bağlı Duba kentinde gece boyunca etkili olan şiddetli yağışlar, kentte sel felaketine neden oldu.

Yağış sonrası yaşanan sel nedeniyle kentte onlarca araç ve kentin altyapısı büyük miktarda hasarlar gördü. Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Duba, Al-Wajh ve Umluj kentleri de dahil olmak üzere Tebük bölgesinde, gök gürültülü fırtınaların bugün yerel saatle 12.00'ye kadar devam edeceği uyarısında bulunuldu.

Öte yandan, Tebük Belediyesi tarafından dün yapılan açıklamada, vatandaşlar aşırı yağışlara karşı dikkatli olmaları hususunda uyarılmıştı.

Hamad Alnajjar

