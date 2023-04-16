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Suudi Arabistan, Sudan'a uçuşları askıya aldı

Suudi Arabistan, Sudan'a uçuşları askıya aldı
Suudi Arabistan, Sudan'a uçuşları askıya aldı

Sudan’da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasındaki çatışmalar Suudi Arabistan'a ait bir uçağın Hartum'da saldırıya uğraması nedeniyle Suudi Arabistan, uçuşları askıya aldığını duyurdu.

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasındaki çatışmalar sürüyor. Suudi Arabistan, Sudan'ın başkenti Hartum'dan Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a hareket etmek üzere olan bir uçağa sabah saatlerinde ateş açılmasının ardından uçuşları askıya aldığını duyurdu. Havayollarından yapılan açıklamada, "Sudan'a giden ve Sudan'dan gelen tüm uçuşlar bir sonraki duyuruya kadar askıya alındı" denildi.

Açıklamada, ayrıca saldırı nedeniyle uçağın hareket edemediği, uçağın tüm mürettebatının Suudi Arabistan'ın Hartum Büyükelçiliği'ne sığındığı bildirildi.

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