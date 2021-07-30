Suudi Arabistan, Tunus'ta güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik desteğini teyit etti

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal Bin Ferhan Al-Suud, Tunus Devlet Başkanı Kays Said ile Tunus'taki Kartaca Sarayı'nda bir araya geldi. Görüşmede, Tunus'taki güncel durum ile Tunus Devlet Başkanı Said'in sağlık ve ekonomik konularında ülkeyi istikrara kavuşturmak için aldığı kararlar ele alındı. Prens Faysal görüşmede, Suudi Arabistan'ın Tunus'un içişlerine saygı duyduklarını vurgulayarak, Suudi Arabistan'ın Tunus'un güvenliği ve istikrarına yönelik desteklerini yineledi. Faysal ayrıca, Tunus halkının refahını sağlama konusundaki inancını da tekrar dile getirdi.

Muhammed Rabah