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Suudi Arabistan'a kar yağdı

Suudi Arabistan'a kar yağdı
Suudi Arabistan'a kar yağdı

Suudi Arabistan'ın Billasmer bölgesinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi ile kar yağdı.

Suudi Arabistan'a kar yağdı - Tıkla İzle

Çöl ikliminin hakim olduğu Suudi Arabistan'da hava sıcaklıklarının düşmesi ile kar yağdı. Abha kentinin 110 kilometre kuzeyindeki Billasmer bölgesi, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi sonrası beyaza büründü. Ulusal Meteoroloji Merkezi tarafından yaptığı açıklamada, Billasmer'deki kar yağışının özel bir durum olduğu belirtilerek, “Bölgenin 3 bin metreden fazla yüksekliği, sıcaklıklarda önemli düşüş ve hafif ila orta şiddette yağmur yağması kar yağışına sebep oldu” denildi.

Bölge sakinleri, yaklaşık 100 yıldır ilk kez Billasmer'e kar yağdığını ifade etti.

Hamad Alnajjar

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