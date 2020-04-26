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Suudi Arabistan'da 18 yaş altındaki suçlular için idam cezası kaldırıldı

Suudi Arabistan'da 18 yaş altındaki suçlular için idam cezası kaldırıldı
Suudi Arabistan'da 18 yaş altındaki suçlular için idam cezası kaldırıldı

Suudi Arabistan’da 18 yaş altında suç işleyenler için uygulanan idam cezası kaldırıldı.

Suudi Arabistan'da uzun süredir uygulanan 18 yaş altı idam cezası, Kral Selman bin Abdülaziz tarafından yayınlanan kraliyet kararnamesi ile yürürlükten kaldırıldı. Suudi yetkililer, kararname ile 18 yaş altında iken suç işleyen birinin artık idam edilemeyeceğini belirtirken, 18 yaş altında suç işleyen çocukların ise 10 yıldan fazla olmamak koşuluyla gözaltı tesislerinde hapis cezası uygulanacağını açıkladı.

Suudi Arabistan'da 18 yaş altındaki suçlulara idam cezasının kaldırılması uluslararası insan hakları standartlarına uyum amacıyla son bir haftada yapılan ikinci büyük yargı reformu oldu.

Muhammed Rabah

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