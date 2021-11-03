Suudi Arabistan'da 5-11 yaş grubuna Pfizer/BioNTech aşısının uygulanmasına onay

Dünya genelinde Covid-19'la mücadele kapsamında aşı yaşı birçok ülkede düşürülmeye devam ediyor. Suudi Arabistan Gıda ve İlaç Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının 5-11 yaş grubu çocuklara uygulanmasına onay verildiği belirtilerek, kararın şirket tarafından sağlanan ve aşının özel düzenleyici gereklilikleri karşıladığını gösteren verilere dayandığı açıklandı.

ABD'de aşı için 5-11 yaş grubu için onay vermişti

ABD'de Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) ardından Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) bağlı danışma paneli, Pfizer/BioNTech tarafından COVID-19'a karşı geliştirilen aşının 5-11 yaş grubu çocuklara uygulanmasını oy birliğiyle tavsiye etmişti.

