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Suudi Arabistan'da Covid-19 aşılaması başladı

Suudi Arabistan'da Covid-19 aşılaması başladı
Suudi Arabistan'da Covid-19 aşılaması başladı

Suudi Arabistan’da Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen korona virüs (Covid-19) aşısının kullanımına başlandı. Suudi Arabistan Sağlık Bakanı Dr. Tawfiq Al Rabiah da korona aşısı oldu.

Korona virüs (Covid-19) etkisini arttırarak dünya genelinde yayılmaya devam ederken, aralarında Suudi Arabistan'ın da bulunduğu birçok ülke Covid-19'a karşı geliştirilen aşıların kullanımına başladı. Covid-19'a karşı Pfizer ve BioNTech firması tarafından geliştirilen aşının Suudi Arabistan'a ilk sevkiyatının dün gerçekleşmesinin ardından ülkede şimdiden 150 binden fazla kişi aşı için kayıt yaptırdı. Aşıların ilk olarak 50 yaş ve üzeri ve kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarda uygulanması planlanıyor.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanı Dr. Tawfiq Al Rabiah yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud'un emri ile Suudi Arabistan'da Covid-19'a karşı aşılamanın başladığını belirtti. Bakan Rabiah, “Suudi Arabistan'ın tüm bölgelerinde korona virüs aşılama merkezlerimiz olacak. Covid-19 aşısının güvenli olduğunu onaylıyoruz” ifadelerini kullandı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da yakından takip ettiği aşılama süreci hakkında Sağlık Bakanı basın açıklamasında, ülkede aşılamanın zorunlu olmayacağını ve isteğe bağlı olarak uygulanacağını belirtti.

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