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Suudi Arabistan'da dağlık alanda büyük orman yangını

Suudi Arabistan'da dağlık alanda büyük orman yangını
Suudi Arabistan'da dağlık alanda büyük orman yangını

Suudi Aranistan'ın Tanume bölgesindeki yerleşim noktalarına çok yakın dağlık alanda geniş çaplı orman yangını çıktı.

Suudi Aranistan'ın Tanume bölgesindeki yerleşim noktalarına çok yakın dağlık alanda orman yangını çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Suudi Sivil Savunma Müdürlüğü yaptığı açıklamada, Tanume bölgesindeki itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almaya çalıştıklarını belirterek, yangının rüzgarın etkisiyle büyüdüğünü aktardı. Müdürlük, yangında şu ana kadar herhangi bir yaralanma yaşanmadığını söyledi.

Hamad Alnajjar
 

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