İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Suudi Arabistan'da dolu yağışı

Suudi Arabistan'da dolu yağışı
Suudi Arabistan'da dolu yağışı

Suudi Arabistan'ın Al-Jawf bölgesinde etkili olan kuvvetli dolu ve sağanak yağış nedeniyle seyir halindeki bir aracın camı kırıldı.

Suudi Arabistan'da dolu yağışı - Tıkla İzle

Suudi Arabistan'ın Al-Jawf bölgesinde kuvvetli dolu ve sağanak yağış etkili oluyor. Bölgedeki dolu yağışı, seyir halindeki bir aracın camının kırılmasına neden oldu. Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle meydana gelebilecek ani sel felaketlerine karşı halka dikkatli olunması çağrısında bulunuldu. Bölge sakinlerine mümkün olduğunca evden çıkmamaları da tavsiye edildi. Suudi Arabistan meteoroloji servisi pazar günü yaptığı açıklamada, hafta boyunca birçok bölgede etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar, dolu, sel ve fırtınalar konusunda uyarıda bulunmuştu.

Muhammed Rabah

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.