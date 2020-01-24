Suudi Arabistan'da Hintli hemşirede Corona virüsü tespit edildi

Suudi Arabistan'ın güneybatısında bulunan bir hastanede, corona virüsünün Hintli bir hemşirede görüldüğü tespit edildi. Hindistan Dışişleri ve Parlamento İlişkileri Bakan Yardımcısı Vellamvelly Muraleedharan, yaptığı açıklamada Corona virüsünün saptanan ve karantinaya alınan hemşirenin Aseer Ulusal Hastanesinde tedavi altına alındığını ve iyi iyileştiğini de sözlerine ekledi.

Suudi Arabistan ise şu ana kadar Corona virüsüyle ilgili bir vaka olmadığını söyledi. Aynı bağlamda Suudi Arabistan Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Çin'den gelen yolcuları termal kameralarla taramaya başlayacağını özellikle orta Çin'deki Vuhan kentinden gelen yolcuların odaklanılacağını vurguladı. Ülke başka önleyici tedbirler de alacağını duyurdu.

Öte yandan Çin'de 830 kişiye corona virüsü bulaştı ve 25 kişi öldü. Kuzey Kore salgının ardından önlem olarak Çin ile olan sınırlarını geçici olarak kapattı.