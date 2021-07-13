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Suudi Arabistan'da ilk kez kadın bir asker hac hakkında basın toplantısı düzenledi

Suudi Arabistan'da ilk kez kadın bir asker hac hakkında basın toplantısı düzenledi
Suudi Arabistan'da ilk kez kadın bir asker hac hakkında basın toplantısı düzenledi

Her yıl hac sezonundan önce güvenlik liderleri tarafından yapılan basın toplantısı Suudi Arabistan tarihinde ilk kez kadın bir asker tarafından düzenlendi.

Suudi Arabistan’da ilk kez kadın bir asker hac hakkında basın toplantısı düzenledi - Tıkla İzle

Suudi Arabistan'da her yıl hac sezonundan önce güvenlik liderleri tarafından yapılan basın toplantısı ülke tarihinde ilk kez kadın bir asker tarafından düzenlendi. Abeer Al-Raşed isimli asker, siyah askeri kıyafeti ile geldiği kürsüde basın toplantısında konuşma yapacak subaylara asker selamı vererek, kısa bir karşılama konuşması yaptı. Sosyal medyada gündem olan Raşed, büyük övgü aldı.

Öte yandan hac sezonu öncesi her yıl hacıların korunması ve ibadetlerinin kolaylaştırılması amacıyla güvenlik, trafik ve organizasyon planlarını anlatmak için güvenlik güçleri tarafından bir basın toplantısı düzenleniyor.

Hamad Alnajjar

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