Suudi Arabistan'da kontrolden çıkan cip araçlara çarpıp metrelerce havaya uçtu

Suudi Arabistan'ın Asir bölgesinde bulunan Abha kentinde dün akşam saatlerinde aşırı hız nedeni ile direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yol kenarında park halinde bulunan lüks araçlara çarptı. Çarpmanın etkisi ile araç metrelerce havaya yükseldi. Park halindeki 6 araç hasar görürken, araçların boş olması ve yoldan geçen kimsenin olmaması büyük bir faciayı engelledi. Polis, olayda sadece cip sürücüsü yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Muhammed Rabah

