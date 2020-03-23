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Suudi Arabistan'da korona virüse karşı sokağa çıkma yasağı

Suudi Arabistan'da korona virüse karşı sokağa çıkma yasağı
Suudi Arabistan'da korona virüse karşı sokağa çıkma yasağı

Suudi Arabistan, korona virüsün yayılmasını engellemek için 21 günlük sokağa çıkma yasağı kararı aldı.

Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdulaziz Al Suud, korona virüs salgınının ülkesinde yayılmasını önlemek için 21 gün boyunca akşam 19:00 ile sabah 06:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı getirdi. Bugün itibariyle başlayacak yasak kapsamında vatandaşlar evlerinden çıkamayacak. Alınan yasak, güvenlik görevlilerini, sağlık ve medya çalışanlarını kapsamayacak.

Kral Salman daha önce korona virüsünün yayılması ile mücadele için sıkı önlemler alınmaya devam edileceğini açıklamıştı. Ülkede, Mekke'deki Harem-i Şerif ve Medine'deki Mescid-i Nebevi de dahil tüm camilerde cemaatle namaz kılınması askıya alınmıştı. Öte yandan iç hat uçuşları, otobüs ve trenler seferleri ile taksi hizmetleri de 2 hafta boyunca askıya alındı.

Suudi Arabistan'dan bugüne kadar 511 korona virüs vakasına tespit edilirken, henüz can kaybı yaşanmadı.

Serkan Bayar
 

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