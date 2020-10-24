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Suudi Arabistan'da orman yangını sürüyor

Suudi Arabistan'da orman yangını sürüyor
Suudi Arabistan'da orman yangını sürüyor

Suudi Arabistan'ın Asir Bölgesi'nde bir dağlık alanda çıkan orman yangını sürüyor.

Suudi Aranistan'ın Asir Bölgesi'nde bulunan Tanume kentinde bir dağlık alanda 4 gün önce başlayan orman yangını sürüyor.

Yangına karadan ve havadan müdahale edilirken, bölgede bazı evler tahliye edildi. Yangını söndürme çalışmaları sırasında 5 itfaiye görevlisinin yaralandığı bildirildi. Asir Bölge Emirliği yaptığı açıklamada, yangınlar ile mücadele saha komuta odasının Tanume kentindeki Ghalameh dağında çıkan yangını kuşatmak için bölgeyi bölümlere ayırdığını ve önlem olarak bazı evlerin tahliye edilmesini talep edildiğini duyurdu. Emirlik, "Saha komuta odası gerekirse köyleri boşaltmak, uygun barınakları donatmak ve köy temsilcileriyle hatlar açmak için bir plan hazırladı." dedi. Suudi savunma yetkilileri ise, orman yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Aşırı rüzgar ve bölgede ulaşımın zor olması yangının geniş çaplı yayılmasına neden oldu" dedi.

Hamad Alnajjar
 

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