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Suudi Arabistan'da petrol deposu Husiler tarafından vuruldu

Suudi Arabistan'da petrol deposu Husiler tarafından vuruldu
Suudi Arabistan'da petrol deposu Husiler tarafından vuruldu

İran destekli Husiler’in, Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde bulunan Suudi Aramco petrol deposunu vurması sonucu yangın çıktı.

Suudi Arabistan’da petrol deposu Husiler tarafından vuruldu - Tıkla İzle

İran destekli Husiler Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde bulunan Suudi Aramco petrol deposunu vurdu. Yetkililer saldırı sonucu petrol deposunun yakınında bulunan 2 tankın alev aldığını açıkladı. Yetkililer olayda can kaybı bulunmadığını belirtirken, Husi Askeri Sözcüsü Yahya Sarea Husilerin, Suudi Aramco'nun tesislerine füzelerle, ülkenin Ras Tanura ve Rabigh şehirlerindeki rafinerilere ise insansız hava araçlarıyla saldırdığını söyledi. Sarea ayrıca saldırının Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki tesisleri de hedef aldığını belirtti.

Muhammed Rabah

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