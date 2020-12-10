Suudi Arabistan'da Pfizer-BioNTech aşısına onay

Dünya genelinde etkili olan korona virüs salgınında ilaç firmalarının aşı çalışmaları devam ederken ülkelerden de tek tek aşının kullanımına onay geliyor. İngiltere'de ABD'li ilaç firması Pfizer ile Alman BioNTech'in korona virüse karşı geliştirdiği aşının yaygın kullanımına onay verilmesinin ardından Kanada'da da Pfizer ve BioNTech'in aşısına onay çıkmıştı. İngiltere ve Kanada'nın ardından Suudi Arabistan'dan da korona virüse karşı geliştirilen aşıya onay geldi. Suudi Arabistanlı sağlık yetkilileri, Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen aşının alınması ve ülkede kullanılmasına onay verdi. Açıklamada, ithalat ve kullanım için gerekli prosedürlere başlanacağı belirtildi.