Suudi Arabistan'da sağanak yağışlar sele neden oldu

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde dün yaşanan sağanak yağış sel felaketine neden oldu. Şiddetli sel baskınları nedeniyle sular altında kalan kent sokaklarında birçok araba ve vatandaş sel sularına kapıldı. Mekke'de yer alan Al-Otaibi, Al-Zahir ve Al-Nazha mahallelerinde kanalizasyon ve yağmur şebekelerinin yetersiz kalması sonucu trafik durma noktasına geldi. Yaşanan sel felaketinde can kaybı olmazken, kent genelinde büyük maddi hasar meydana geldi. Suudi Arabistan Ulusal Meteoroloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın güneyindeki çeşitli bölgelerde yağışların 2 Mayıs'a kadar devam edebileceği konusunda uyarı yapıldı.

Ayrıca Mekke Belediye Meclisi 67. toplantısında ise, yağmur sularının ve sağanak yağışların Mekke düzeyindeki etkileri ve gündemde yer alan konuları tartışıldı. Öte yandan dün Kabe'de sağanak yağışa rağmen umreciler tavaflarına devam etmişti.

Muhammed Rabah