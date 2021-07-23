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Suudi Arabistan'da sel

Suudi Arabistan'da sel
Suudi Arabistan'da sel

Suudi Arabistan'ın Cizan kentinde aşırı yağışlar sele yol açtı.

Suudi Arabistan'da sel - Tıkla İzle

Suudi Arabistan'ın Cizan kentinde aşırı yağışlar sonucu sel meydana geldi. Sel nedeniyle kentin caddeleri sular altında kalırken, çok sayıda araç sürüklendi.

Selde çok sayıda evi su bastığı, bazı otoyolların da trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Cizan'daki sivil savunma ekipleri, sel sonucu çok sayıda yolun ulaşıma kapandığını aktararak mahsur kalanları kurtarmak için seferberlik ilan edildiğini duyurdu.

Cizan Bölgesi Valisi Prens Muhammed bin Nasır bin Abdülaziz ise sele ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti.

Hamad Alnajjar
 

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