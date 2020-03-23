İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Suudi Arabistan'da sokağa çıkma yasağı başladı

Suudi Arabistan'da sokağa çıkma yasağı başladı
Suudi Arabistan'da sokağa çıkma yasağı başladı

Suudi Arabistan'da korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılmaya devam eden korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında ülkeler her geçen gün tedbirlerini arttırmaya devam ediyor. Suudi Arabistan'da korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla 21 gün boyunca akşam 19.00 ile 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Suudi Arabistan'da bu akşam başlayan sokağa çıkma yasağının ardından ülke genelinde cadde ve sokakların boş olduğu görüldü.
Suudi Arabistan'da toplam korona virüs vakası 562 kişiye ulaştı.

Hamad Alnajjar
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.